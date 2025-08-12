24 Horas Edición Medio Día

12/08/2025

Chiclayo: Delincuentes se llevan 27 mil soles en joyas

Los delincuentes ingresaron al negocio ubicado al interior de un mercado tras reducir a los vigilantes en horas de la madrugada.



En la ciudad de Chiclayo, el dueño de un negocio de joyería se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana, luego que unos delincuentes ingresaron a su establecimiento para robar gran cantidad de productos.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho. Los tres criminales llegaron en horas de la madrugada y fueron captados caminando por los pasillos del mercado tras reducir a los vigilantes.

Al cerciorarse de que nadie más los vigilaban, se dirigieron hasta el puesto de joyas, donde rompieron el candado de la puerta corrediza y se apoderaron de los valiosos productos para huir con rumbo desconocido.

27 MIL SOLES

En declaraciones a la prensa, el dueño del negocio reveló que el valor de todo lo robado asciende a 27 mil soles. Cabe precisar que los agentes de la Policía ya cuentan con las cámaras de seguridad y se espera que la captura de los ladrones se de en cuestión de horas.


Temas Relacionados: ChiclayoDelincuentesJoyasNacionales

También te puede interesar:

BANNER