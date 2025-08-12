Yurimaguas: Dejan explosivo en negocio exigiendo 70 mil soles de cupo

Un delincuente fue captado por las cámaras de seguridad cuando colocaba un artefacto explosivo en la puerta de un negocio, el cual detonó segundos después, causando severos daños en el local. El atentado ocurrió durante la madrugada en la ciudad de Yurimaguas, en el departamento de Loreto.

La víctima denunció que se trataría de integrantes de una banda de extorsionadores que le exigen el pago de 70 mil soles para no atentar contra su vida ni la de su familia. El empresario aseguró que recibe mensajes constantes en los que los delincuentes afirman conocer el paradero de sus seres queridos y amenazan con atacarlos si no paga.

CAPTURA DE PRESUNTOS IMPLICADOS

Tras la denuncia, la Policía Nacional ejecutó un operativo que permitió la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Destructores de Yurimaguas”. Según las investigaciones preliminares, el grupo también habría estado extorsionando a otros empresarios de la zona.

Hasta el cierre de este informe, los detenidos permanecen en la sede de la Dirincri de Yurimaguas mientras continúan las diligencias. El caso está en manos del Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes.