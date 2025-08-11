Santa Rosa: ¿Cuál es la situación en la frontera tras nueva provocación de Colombia?

La tensión en la frontera amazónica volvió a encenderse luego de que se reportara el izado de una bandera colombiana en la isla Santa Rosa, ubicada en la región Loreto y bajo soberanía peruana. Un equipo periodístico de Panamericana Televisión llegó hasta el lugar y recogió el testimonio de los pobladores, quienes calificaron el hecho como una “clara provocación” que atenta contra la tranquilidad y el respeto de los límites internacionales.

Los ciudadanos entrevistados manifestaron su preocupación por la escalada de tensiones y advirtieron que incidentes de este tipo podrían derivar en enfrentamientos innecesarios entre comunidades vecinas. Asimismo, pidieron a las autoridades reforzar la vigilancia en la zona y garantizar una presencia permanente de las fuerzas del orden para proteger la integridad territorial.

De acuerdo con los residentes, la vida en Santa Rosa se desarrolla en constante interacción con poblaciones colombianas y brasileñas de la triple frontera. Sin embargo, la colocación de un símbolo patrio extranjero en suelo peruano rompe el clima de convivencia pacífica que ha caracterizado la región. “Queremos seguir en paz, pero necesitamos que se respete nuestra tierra”, declaró uno de los vecinos.

CANCILLERÍA SE PRONUNCIA

Tras el incidente, la Cancillería peruana emitió un pronunciamiento señalando que este tipo de actos no contribuye a la armonía entre ambos países. Se espera que en las próximas horas se activen los canales diplomáticos para exigir explicaciones al Gobierno de Colombia y prevenir que la tensión aumente en un punto geopolíticamente estratégico para las relaciones bilaterales.