La Libertad: PNP da detalles sobre ubicación de censista que fue reportada como desaparecida

Gran preocupación generó la desaparición de Aydaluz Sánchez Méndez, de 31 años, quien trabajaba como censista en el distrito de Santiago de Chuco, en La Libertad. La joven fue reportada como no habida hace cuatro días, luego de que familiares informaran que se encontraba en la ciudad de Mollepata y que no regresó a su domicilio. Ante la denuncia, las autoridades montaron un operativo de búsqueda.

El rumbo de la investigación cambió cuando una llamada a la Policía Nacional alertó que Sánchez Méndez estaría en Trujillo. Gracias a la geolocalización de su teléfono celular, se logró ubicarla inicialmente en el óvalo La Marina y, horas más tarde, en el sector de Alto Trujillo. Fue su propio hermano quien brindó a la madre la dirección exacta donde se encontraba.

Según informó el jefe policial de La Libertad, la joven viajó por decisión propia a Trujillo para quedarse en la vivienda de una familiar. Además, se conoció que no concluyó con las tareas asignadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y abandonó su trabajo como censista. La Policía descartó que su desaparición haya sido producto de un secuestro.

INTENTO DE EXTORSIÓN

No obstante, las autoridades policiales revelaron que, mientras era buscada, sujetos desconocidos intentaron exigir una fuerte suma de dinero a la familia a cambio de información sobre su paradero, por lo que se investigará el caso para dar con los responsables de este intento de extorsión al entorno familiar de la joven.