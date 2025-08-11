¿Indirecta a López Aliaga? Gobernador de Cusco: “No aceptamos chatarra, ni trenes de segundo uso”

En medio de los conflictos entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Municipalidad de Lima (MML), por la implementación del tren Lima-Chosica, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, envió una indirecta al alcalde de la capital, Rafael López Aliaga.

Durante su intervención para dar a conocer que se busca unir la ciudad imperial con Chinchero, la autoridad enfatizó que, desde su gestión, traerán vehículos de primera clase, y no revisarán ningún tipo de donación.

“La visita técnica que tuvimos nos permitió validar en campo la viabilidad territorial, ambiental y social del ferroviario, mientras otros reciclan lo obsoleto. Cusco se proyecta con trenes de clase mundial. No aceptamos chatarra, ni trenes de segundo uso, no porque seamos más, sino que nuestra gente necesita más”, mencionó.

TIEMPO PARA EL USO DEL TREN LIMA-CHOSICA

De acuerdo a los especialistas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el tren Lima-Chosica, podría entrar en funcionamiento en los próximos 36 meses, debido a que no existe una infraestructura eficiente para su operación.