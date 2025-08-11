Papa León XIV envía mitra papal a parroquia de Chiclayo

El papa León XIV no se olvida del Perú y, como señal de que siempre lo tiene presente en su corazón, envió a su secretario personal hasta la ciudad de Chiclayo con un presente para la parroquia donde fue obispo por más de cinco años.

El Pontífice obsequió una de sus mitras papales a la parroquia San José Obrero, que se ubica en el distrito de La Victoria. La entrega fue realizada por Edgar Rimaykuna Inca, su secretario, quien lo acompañó desde su etapa como obispo en la diócesis de Chiclayo.

CHICLAYO EN SU CORAZÓN

En sus declaraciones al pueblo chiclayano durante una misa, indicó que el santo padre podría visitar pronto Chiclayo. El sacerdote llegó el último domingo y se reunió con fieles en los exteriores de la parroquia San José Obrero.

“Es una alegría particular para este servidor estar aquí con ustedes después de un año”, indicó ante cientos de fieles, a quienes también les dio un mensaje enviado por el santo padre.

“Me dijo esto: ‘Diles que les mando muchos saludos y mi bendición apostólica'. El santo padre nos tiene a todos en Chiclayo en su corazón”, añadió.