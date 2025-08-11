Loreto: Policías colombianos intentaron ingresar al distrito de Santa Rosa

En el distrito peruano de Santa Rosa, en la ciudad de Loreto, un grupo de policías colombianos intentaron ingresar a territorio nacional en medio de las tensiones diplomáticas entre el Perú y Colombia.

En las imágenes registradas por pobladores se puede observar a los agentes extranjeros tratando de ingresar a Santa Rosa a plena luz del día por mar, lo cuál generó alerta entre los habitantes de la localidad.

Afortunadamente, los policías colombianas fueron rápidamente repelidos por la Marina de Guerra del Perú y la PNP, que durante la vigilancia fluvial los encararon y obligaron a abandonar nuestro territorio para regresar a su país.

COLOCAN BANDERA DE COLOMBIA

Cabe precisar que este es uno más de una serie de gestos provocativos por parte del país vecino, pues también se registró la presencia de una bandera colombiana en Santa Rosa, la cual fue inmediatamente retirada por los moradores.