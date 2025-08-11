Martín Vizcarra: “Iré a Santa Rosa para fortalecer la presencia peruana y proteger la soberanía”

La controversia diplomática entre Perú y Colombia se intensifica en torno al distrito de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, en la frontera con Colombia y Brasil. Autoridades peruanas rechazan enfáticamente las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien afirma que ese territorio pertenece a Colombia.

El expresidente Martín Vizcarra, en medio de esta disputa, viajó a la ciudad de Quito y aseguró que se dirigirá a Chinería para reforzar la presencia peruana y defender la soberanía nacional.

“Me encuentro en Iquitos, región Loreto, listo para desplazarme al distrito de Santa Rosa, en la frontera con Colombia y Brasil, para fortalecer la presencia peruana y proteger la soberanía del territorio nacional”, afirmó Vizcarra en un video publicado en sus redes sociales oficiales.

Vizcarra calificó de “desafortunadas” las declaraciones de Petro, quien acusó a Perú de haber anexado ilegalmente el distrito de Santa Rosa, lo que ha incrementado la tensión bilateral.

INVESTIGACIÓN A VIZCARRA

Cabe destacar que Martín Vizcarra está impedido de salir del país por orden judicial, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua. Este miércoles se evalúa un pedido de prisión preventiva en su contra.