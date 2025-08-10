La Libertad: MIMP coordina con diferentes entidades acciones para ubicar a censista desaparecida

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que coordina permanentemente con diferentes entidades, acciones para ubicar a Aydaluz Sánchez, la joven censista desaparecida en la región La Libertad.

La encuestadora desapareció en el distrito de Mollepata. El MIMP señala que las medidas se ejecutan a través del Programa Nacional Warmi Ñan, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

INTENSIFICAR BÚSQUEDA

Se realizaron gestiones para la programación de la diligencia de geolocalización, el levantamiento del secreto de las comunicaciones de su celular y solicitaron las cámaras de vigilancia del lugar donde residía y trabajaba.

Finalmente, el MIMP exhortó a la Policía Nacional a continuar e intensificar la búsqueda para lograr su pronta ubicación y garantizar su seguridad. Sánchez Méndez, de 31 años, fue reportada como desaparecida el 7 de agosto.