Chiclayo: cubren con manta a recién nacido y lo abandonan en parque

Un recién nacido fue encontrado abandonado en el parque “La Pirámide” de Chiclayo, completamente envuelto en una manta y sin ningún adulto que lo resguardara. Su llanto alertó a un niño que jugaba en la zona, quien se acercó y descubrió al bebé en estado de indefensión. De inmediato avisó a una mujer adulta, que decidió actuar sin demora y solicitó ayuda para trasladarlo al Hospital Regional de Lambayeque.

El director del establecimiento médico, César Guzmán, informó que el estado de salud del menor es estable y que pronto será trasladado de la unidad de cuidados críticos de emergencia al área de pediatría, donde permanecerá bajo observación. El funcionario señaló que, por las características del caso, se presume que el nacimiento habría ocurrido en un lugar clandestino y sin la atención adecuada.

La historia conmovió a la población, que rápidamente se organizó a través de redes sociales para brindar apoyo solidario. Vecinos y ciudadanos anónimos iniciaron una colecta de pañales, leche infantil, jabones, ropa de bebé, mantas y otros artículos esenciales, con el fin de cubrir las necesidades del recién nacido durante su recuperación.

INVESTIGAN CASO

Las autoridades ya han iniciado las investigaciones para ubicar a los padres del menor y esclarecer las circunstancias en que fue abandonado. El caso ha generado indignación y preocupación en la comunidad chiclayana, que exige que se sancione a los responsables y se garantice la protección del niño en el futuro.