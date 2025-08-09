Cañete: policías agreden brutalmente a dos mujeres durante desalojo

Un violento episodio de abuso policial quedó registrado en Cañete durante el desalojo de un predio en disputa en el asentamiento humano “Familias Unidas”. En las imágenes se observa a efectivos de la Policía Nacional agrediendo a Patricia Tuanama y a su hija de 16 años, quienes se resistían a dejar el terreno. Testigos captaron el momento en que un agente las arrastra y patea, mientras ambas gritaban y lloraban.

El suboficial identificado como Jaime Abrahan Arias Luciani fue señalado como el agresor principal, y junto a otros dos policías fue denunciado por abuso de autoridad. El general Javier Infante, jefe de la Región Policial Lima Sur, ofreció disculpas públicas y confirmó que los tres efectivos fueron detenidos mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido durante la diligencia.

Madre e hija pasaron por el médico legista para determinar la gravedad de las lesiones y golpes recibidos. Según relataron, fueron atacadas pese a no representar un riesgo para el operativo, lo que incrementó la indignación de la comunidad, que exige sanciones ejemplares para los responsables.

VECINOS EXIGEN JUSTICIA

El caso ha generado protestas de los pobladores, quienes se concentraron en los exteriores de la comisaría de Chilca para rechazar el abuso policial y exigir respeto a los derechos humanos en los procedimientos de desalojo. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del hecho.