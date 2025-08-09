Censo 2025: denuncian desaparición de censista de 31 años en La Libertad

La censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, de 31 años, fue reportada como desaparecida este 7 de agosto en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad, mientras participaba en el Censo Nacional 2025 del INEI.

Según sus familiares, la joven viajó a la zona para cumplir sus funciones, pero su paradero es desconocido desde la mañana del miércoles y no ha establecido contacto con sus seres queridos. La Oficina Departamental de Estadística e Informática de La Libertad confirmó el hecho y activó protocolos de búsqueda.

Compañeros de labores la vieron por última vez a las 9:00 a.m., del 7 de agosto, cuando abandonaba su alojamiento temporal con una mochila y una manta. La institución precisó que Sánchez Méndez no había iniciado su trabajo de campo ese día, ya que en su habitación se encontró su indumentaria oficial (chaleco, credencial y gorro) junto a la tableta de trabajo asignada.

Características y contacto para apoyo

El INEI expresó solidaridad con la familia y coordinó con autoridades policiales y locales para intensificar la búsqueda. Al momento de su desaparición, la joven vestía buzo, chompa y zapatillas, según el reporte inicial.

La entidad exhortó a la población a brindar cualquier información relevante a través de la Línea 114, servicio gratuito de atención para casos de desaparecidos. Las pesquisas continúan en la zona bajo supervisión de las autoridades competentes.