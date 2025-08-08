Tacna: caen 18 presuntos integrantes de banda de traficantes de terrenos

Durante un operativo, agentes de la Policía Nacional de Tacna, capturaron a 18 presuntos integrantes de la banda criminal “Los Chamacos de Tacna”, quienes serían responsables del presunto tráfico de terrenos en la región.

La intervención se realizó en el distrito de Gregorio Albarracín con la ayuda de un dron para captarlo todos los movimientos de los presuntos delincuentes. El seguimiento aéreo permitió a los efectivos ubicar a los sospechosos y registrar imágenes en las que se les ve huyendo es intentado esconderse.

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos emprendieron la fuga; sin embargo, tras una intensa persecución, fueron reducidos y esposados uno por uno. El operativo se ejecutó con la participación de varias unidades especializadas de la PNP.

TIENEN ANTECEDENTES

Tras varias horas de intervención, los capturados fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes. Según el jefe policial de la región, todos presentan antecedentes por hurto y robo, y uno de ellos cuenta con requisitoria vigente.