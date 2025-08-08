Loreto: Pobladores del distrito de Santa Rosa piden apoyo del Gobierno

En medio de las tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia, pobladores del distrito de Santa Rosa, en la región Loreto, exigieron a las autoridades del Estado peruano apoyo para su localidad.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, uno de los habitantes exhortó al Poder Ejecutivo que disponga el acceso a servicios del Estado, así como el apoyo en la construcción de infraestructuras.

"Yo quisiera que el Gobierno hoy en día nos apoye, Santa Rosa lo necesita urgentemente. Hay muchas cosas deficientes en este pueblo de Santa Rosa y queremos que eso mejore [...] Santa Rosa debe tener sus propias autoridades como la ley establece", dijo.

INCREPAN A PREMIER

Cabe precisar que, en la víspera, un habitante del distrito de Santa Rosa increpó al premier Eduardo Arana y denunció que la Marina de Guerra del Perú les quita los productos que compran en países vecinos por ser más económicos.