Hombre habría asesinado a su hermana por herencia en Tacna: sospechoso se encuentra detenido

Un hecho de no creer causó el pánico entre los ciudadanos de Tacna, luego de conocerse la noticia de que un hombre habría asesinado de más de cinco puñaladas a su hermana de nombre Ana Beatriz Canahuire Montes con el propósito de quedarse con la herencia familiar.

INTENTÓ QUITARSE LA VIDA

De acuerdo a la información del jefe de la región policial de la provincia, Arturo Valverde, reveló que el sujeto identificado como César Canahuire Montes, intentó atentar contra su vida luego de cortarse las muñecas.

Sin embargo, su acción no resultó con su deceso, por lo que tuvieron que conducir al pariente de la víctima a un hospital cercano para recibir atención médica, donde los especialistas de la salud pudieron salvarlo.

Al estar bien y sin ningún tipo de riesgo contra su vida, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) decidieron conducir a César Canahuire a la sede de la Divincri de Tacna, donde se ha comenzado con las primeras investigaciones del caso.