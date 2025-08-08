Recluso estaría extorsionando desde el penal de Trujillo

Un recluso del penal El Milagro, en Trujillo, fue intervenido en su celda por estar presuntamente implicado en un nuevo caso de extorsión. Se trata de Christopher Salinas Cruzado, alias “Manquito”, quien cumple condena por ese mismo delito. El interno ya había sido vinculado al frustrado secuestro del hijo del coronel PNP Víctor Revoredo.

Agentes de la Divincri allanaron su celda al encontrar indicios de que sigue operando desde prisión. Según la Policía, sería integrante de la organización criminal “Los Pulpos”. Este grupo habría estado detrás de amenazas a una empresa productora de alimentos.

Además de “Manquito”, otros tres implicados fueron identificados, uno de ellos menor de edad. Las autoridades sostienen que los involucrados exigían fuertes sumas de dinero a cambio de no atentar contra la empresa.

ANTECEDENTES

Salinas también estaría relacionado con otros delitos, como la detonación de un explosivo en una institución educativa. Este hecho fue registrado por cámaras de seguridad el año pasado. El caso ya está en manos del Ministerio Público.