Isla Chinería: niños de Colombia y Brasil cruzan a diario la frontera para educarse en una escuela peruana

Todos los días, niños de Colombia y Brasil cruzan la frontera para llegar al distrito de Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, para estudiar en el colegio 'República del Perú'. Según los padres de familia, hay confraternidad entre los escolares.

Aproximadamente 40 menores llegan de los países vecinos para estudiar en el colegio peruano. Trascendió que estos estudiantes tienen padres peruanos y vienen a educarse hasta dicha escuela, por un tema de identidad con el Perú, informa RPP.

AMAN AL PERÚ

Un vecino indico que “los padres de estos niños por distintos motivos se fueron a vivir a Tabatinga (Brasil) o Leticia (Colombia) y sus hijos nacieron allá, pero los envían a estudiar aquí, al colegio de Santa Rosa de Loreto, pues aman al Perú”.

El director indicó que “el colegio es de ladrillo, pintado de rojo y blanco y que siempre tienen en la entrada una bandera peruana. Además, cuentan con una moderna sala de cómputo con 25 ordenadores con internet satelital Starlink”.