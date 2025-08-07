Captan a avión militar de Colombia sobrevolando cielo peruano en el distrito de Santa Rosa

Pobladores del distrito de Santa Rosa, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, reportaron la presencia de una nave extranjera sobrevolando en cielo peruano en la referida zona ubicada en la zona fronteriza de Loreto.

Según los habitantes del distrito, se trataría de un avión militar de Colombia, que habría ingresado a cielo peruano alrededor de las 4:50 de la tarde de este jueves, generando alerta entre los pobladores.

En las imágenes registradas se puede observar al avión sobrevolando en círculos por territorio nacional, lo cuál ha sido interpretado como una posible violación de la soberanía aérea. Este hecho ocurre en un contexto de tensión diplomática entre el Perú y Colombia.

PETRO AGUDIZA TENSIÓN CON PERÚ

Cabe precisar que el día de hoy, el presidente colombiano Gustavo Petro visitó la localidad de Leticia, donde ratificó su postura en desconocer la soberanía peruana sobre la isla Chinería, en el distrito de Santa Rosa.