Residentes de Isla Santa Rosa defienden su identidad peruana

Continúa la tensión diplomática entre Perú y Colombia por la soberanía de la Isla Santa Rosa, ubicada en la triple frontera que comparten ambos países con Brasil. El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que el gobierno peruano habría violado un tratado internacional al incluir este territorio dentro de su jurisdicción.

Sin embargo, la mayoría de los residentes en la isla Santa Rosa rechazaron la afirmación del mandatario colombiano, asegurando sentirse plenamente peruanos. “No estamos de acuerdo con lo que está sucediendo actualmente”, declaró uno de los ciudadanos.

Aseguran que por sus venas corre sangre 100% peruana y destacan que la isla se viene desarrollando gracias al constante apoyo del Gobierno del Perú.

PETRO PIDE LLEGARAR A UN ACUERDO

Este jueves 7 de agosto, el presidente Petro llegó al municipio de Leticia para conmemorar el 206 aniversario de la Batalla de Boyacá. Durante su discurso, volvió a referirse a la controversia limítrofe y afirmó que Colombia debe buscar un acuerdo con Perú sobre este territorio.

Por su parte, el gobierno peruano reafirmó que la isla Santa Rosa forma parte del territorio nacional. Diversas autoridades peruanas, entre ellas ministros y efectivos del Ejército, se trasladaron hasta la zona para reforzar la presencia del Estado.