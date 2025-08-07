En medio de tensiones entre Perú y Colombia: Suena el himno nacional en la isla Santa Rosa

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto a una delegación de ministros, llegaron este jueves a la isla Santa Rosa ubicada en Loreto, en medio de las tensiones entre Perú y Colombia por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro.

Como se recuerda, el jefe de Estado colombiano aseguró que la referida isla pertenece a su país, desconociendo totalmente la soberanía peruana sobre dicho lugar y desatando una ola de cuestionamientos.

Por su parte, Petro Urrego hizo lo propio al llegar a la localidad de Leticia, en la frontera sur de Colombia, como parte de su proceso para "reivindicar" los límites fronterizos con nuestro país.

SUENA EL HIMNO NACIONAL

En medio de las tensiones entre ambos países. En la propia isla Santa Rosa, las autoridades locales emitieron el himno nacional peruano, en una clara postura de rechazo a las declaraciones del mandatario colombiano.