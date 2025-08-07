Delincuentes vestidos de obreros roban más de medio millón de soles de Banco de la Nación

Un grupo de delincuentes, vestidos con uniformes de construcción civil, robó más de medio millón de soles del Banco de la Nación ubicado en Tocache, región San Martín.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que los sujetos descendieron de una camioneta vestidos con overoles naranjas. Según uno de los agentes de seguridad, fue golpeado por los delincuentes para reducirlo y facilitar el ingreso al banco.

Luego de sustraer el dinero, los asaltantes abordaron el mismo vehículo y escaparon con rumbo desconocido. El asalto se ejecutó en pocos minutos y sin que otros empleados pudieran intervenir.

CAE PRESUNTO SOSPECHOSO

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, revisaron las cámaras de vigilancia y desplegaron un operativo. Un presunto sospechoso fue capturado en la carretera Uchiza–Tocache durante la búsqueda.