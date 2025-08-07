Alcalde de Mariscal Ramón Castilla a Gustavo Petro: “No haga declaraciones que traigan temor”

En medio de la tensión que se vive en la frontera entre Colombia y Perú por un supuesto apoderamiento de la isla Santa Rosa, el alcalde de Mariscal Ramón Castilla, Julio Kahn, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro por esta situación que se vive entre ambas naciones.

Durante una entrevista en RPP, la autoridad le pidió al mandatario Petro a no realizar comentarios que causen zozobra entre la población, sino que, comience a trabajar por el bienestar de todos los habitantes de la zona en cuestión.

“Los moradores están tranquilos, pero cada día más decididos a defender y estar posesionados en isla Santa Rosa, porque es peruano (…) Le pedimos al presidente Petro que deje de estar declaraciones que traigan incertidumbre y temor, más bien que se dedique a traer políticas de desarrollo para la triple frontera como lo hace Perú”, manifestó.

CANCILLERÍA HACE UN LLAMADO A GUSTAVO PETRO

A pesar de que se encuentra en Asia junto a la mandataria Dina Boluarte, el canciller Elmer Schialer, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro a poner paños fríos sobre la situación que se vive en la frontera, respetando los tratados acordados décadas atrás.