Adolescente desaparecido en Surco y hallado en Ecuador ya se encuentra en Tumbes

El adolescente de 14 años que había sido reportado como desaparecido en el distrito limeño de Surco y ubicado en el Hospital Básico del Cantón Colta, en la provincia de Chimborazo, Ecuador, ya se encuentra en territorio peruano.

Según información preliminar, llegó a la ciudad de Tumbes alrededor de las 7 p.m. de este miércoles y hasta el momento no se encuentra acompañado por ningún familiar. Las autoridades peruanas ya activaron los protocolos de protección para garantizar su bienestar y resguardo.

PADRE DE MENOR DETENIDO

Asimismo, se conoció que el padre del menor permanece detenido en Ecuador, a la espera de un proceso de extradición. Las circunstancias que llevaron al menor a cruzar la frontera por cuenta propia aún están siendo investigadas por las autoridades competentes.