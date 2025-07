Huacho: Dueña de churrasquería denuncia extorsión y amenazas contra su familia

María Luisa Talavera Vásquez, una microempresaria y dueña de una churrasquería ubicada en el distrito de Huaura, en Huacho, alzó su voz de protesta y denunció que viene siendo víctima de extorsiones.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la emprendedora señaló que las extorsiones vienen desde antes de Fiestas Patrias y que los delincuentes se identifican como miembros de "Los Sanguinarios del Norte".

"Yo estoy extorsionada desde el día 25 de julio, no me di cuenta porque eran llamadas en la noche que yo no contesto porque no los tengo registrados. El día 26 el mismo número me vuelve a llamar, veo la llamada y decía Los Sanguinarios del Norte", dijo.

FALTA DE APOYO LOGÍSTICO

Talavera Vásquez acudió a la comisaría del sector para poner la denuncia correspondiente, sin embargo, el comisario a cargo, quien atendió su denuncia, le indicó que no cuentan con apoyo logístico para las diligencias. En ese sentido, la empresaria exhortó al ministro del Interior a tomar cartas en el asunto.