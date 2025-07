Defensor del Pueblo es abucheado por comunidades campesinas de Puno: “¡Que se vaya!”

En medio de la polémica que ha surgido en los últimos días por haber estado de acuerdo en la designación de Gino Rios, como presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, pasó momentos incomodos durante su visita a Puno.

A la llegada del defensor del Pueblo a la región sureña para reunirse con comunidades campesinas, los asistentes al evento, exigieron que se baje del escenario a donde había sido convocado y se retire de inmediato de la ciudad. “Que se vaya y recién podemos comenzar”.

Tras escuchar ello, Josué Gutiérrez, tomó la palabra y buscó convencer a los ciudadanos por la labor que viene realizando en la Defensoría del Pueblo. “He escuchado a cada uno de ustedes, pero me da pena que no me dejen explicar lo que hemos por las víctimas (de las marchas)”.

TRABAJAN EN TODOS LOS SECTORES DE LA DEFENSORÍA

Para no tener la desaprobación de los peruanos por su trabajo en el interior de la institución, Gutiérrez Cóndor enfatizó que todos los integrantes de la entidad se encuentran trabajando en todos los sectores del Perú.