Huancayo: proveedor se encadena a municipalidad de El Tambo por deuda de 800 mil soles

En un acto de protesta desesperada, el proveedor arequipeño Fredy Coarita se encadenó durante más de 14 horas a la puerta principal de la Municipalidad Distrital de El Tambo, en Huancayo, exigiendo el pago de una deuda cercana a los 800 mil soles. El empresario denunció que el municipio, encabezado por el alcalde Julio César Llallico, anuló arbitrariamente un contrato pese a que él cumplió con la entrega de instrumentos musicales a distintas instituciones educativas.

Según Coarita, el contrato fue adjudicado en febrero de 2024 e incluía la distribución de los instrumentos entre septiembre y octubre del mismo año. Sin embargo, la conformidad recién se firmó dos meses después, lo que evidencia una serie de irregularidades. “El alcalde repartió los instrumentos, incluso a colegios que no correspondían, y luego anuló el contrato sin previo aviso. Desde entonces no me pagan”, señaló el empresario, quien además inició una huelga de hambre.

Frente a la protesta, el gerente municipal Juan Chang Mallqui indicó que el caso está siendo evaluado. “Habría que revisar el contenido del acta de conciliación. Este tema debe revisarse a profundidad para determinar si corresponde algún efecto legal”, afirmó el funcionario, aunque sin precisar plazos para una posible solución.

OTRO PROVEEDOR AFECTADO

La situación en la Municipalidad de El Tambo se agrava, pues a la protesta se sumó la esposa de otro proveedor, a quien se le adeudan 45 mil soles por servicios de mantenimiento mecánico y otros 150 mil por daños y perjuicios. Los afectados exigen respuestas concretas y acciones inmediatas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.