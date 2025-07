Martín Ojeda sobre bloqueo de vías en Perú por mineros: “Se está matando ganado”

A más de una semana de haberse iniciado los bloqueos de diversas vías del Perú por parte de mineros, el presidente de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, mencionó que los manifestantes se están dispersando para frenar el libre tránsito de los vehículos en otras autopistas del país.

“En horas de la madrugada se ha tenido el apoyo de contingencias policiales, pero tenemos mucho temor porque se están reagrupando en otras zonas. Por ejemplo, desbloquearon Nasca y se fueron a Ingenio, lo bloquearon y luego la desbloquearon (…) Un grupo se ha ido a la zona de Nasca a Puquio, pero hacemos un llamado a las autoridades”, mencionó.

SE ESTÁN REGISTRANDO GRANDES PÉRDIDAS

De acuerdo a esta situación, Martín Ojeda mencionó que producto a la prohibición del libre tránsito por las carreteras del Perú, se están registrando grandes pérdidas económicas debido a que las unidades no pueden llegar a sus puntos con insumos para abastecer a la población.

“Las carreteras no están para ser bloqueadas (…) Una persona no puede estar sentada en un vehículo por más de cinco días por culpa de estos delincuentes (manifestantes) (…) No puede ser que se esté matando el ganado”, declaró.

Finalmente, el presidente de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte aseguró que si vuelve a registrar un muerto en las manifestaciones los únicos culpables del deceso serán los tres poderes del Estado peruano.