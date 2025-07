Tragedia en Arequipa: joven profesora muere tras ser embestida cuando cruzaba la calle

Una tragedia enluta a Arequipa. Lucía Coraxi Flores, una joven maestra de 33 años, falleció tras ser atropellada por una camioneta en la intersección de la avenida Unión con calle Misti, en el distrito de Miraflores. Una cámara de seguridad registró el momento en que la víctima, tras mirar a ambos lados y verificar que no venían vehículos, cruzó la pista, pero fue embestida por una camioneta blanca conducida por Manuel Paredes Salas.

TODO FUE REGISTRADO EN CÁMARAS

El accidente ocurrió cuando Lucía estaba por llegar a la vereda tras cruzar la avenida. En ese instante, la camioneta giró inesperadamente y la impactó, dejándola tendida en el asfalto. El conductor, sin conocimientos de primeros auxilios, trasladó a la maestra al hospital, donde ingresó con signos vitales, pero con múltiples lesiones que terminaron por arrebatarle la vida horas después.

El video del accidente ha generado indignación entre los vecinos de Miraflores, quienes señalan que el cruce es peligroso y carece de semáforos, mientras que la familia de Lucía exige justicia y mejoras en la seguridad vial para evitar más muertes.

FAMILIA PIDE JUSTICIA

Entre lágrimas, la madre de Lucía expresó su dolor por la pérdida de su hija, recordando que era quien la cuidaba, la acompañaba a sus citas médicas y la ayudaba a controlar su salud debido a que es diabética. “Ella me cuidaba, me tomaba la presión, me llevaba al médico, me traía”, manifestó entre sollozos durante una protesta frente a la comisaría de Miraflores.

El conductor, Manuel Paredes Salas, permanece detenido mientras se realizan las investigaciones del caso. La familia de la víctima espera que se dicte prisión preventiva y que este caso se convierta en un ejemplo para exigir respeto por la vida de los peatones en Arequipa, donde los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas de manera alarmante.