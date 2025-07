Madre de menor atropellada en Huancayo por su pareja pide justicia para su hija

Tras conocerse que Anderson Valdivia Rivera (19) atropelló en Huancayo a una menor de 17 años, quien es la madre de su hija de un año, la progenitora de la víctima contó detalles del suceso y aseguró que los padres de Valdivia Rivera le dijeron que su pariente no iba a tener problemas con la justicia.

“Sus papas me dijeron que, si a su hijo lo meten a la cárcel, iba a poder salir, porque la plata lo mueve todo (…) La mamá me insultó y quiso que me agarrarán en la comisaría para que me peguen. Pido justicia para ella. Me duele bastante ver lo que ha sucedido”, comentó.

Además, la progenitora de la víctima manifestó que los familiares de Anderson Valdivia Rivera intentaron darle una suma monetaria para solucionar la situación, sin embargo, no aceptó nada porque quiere llegar hasta las últimas instancias del caso.

PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA EL HOMBRE

En medio de esta situación, las autoridades de justicia de Huancayo decidieron dictar siete meses de prisión preventiva contra Valdivia Rivera, quien será recluido en el centro penitenciario de varones de la ciudad.