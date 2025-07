Trujillo: acusan a expolicía de agredir a hermanos en los exteriores de una discoteca

Una noche de diversión terminó en una gresca a las afueras de una discoteca de Trujillo. Un exagente de la Policía Nacional del Perú (PNP), que trabaja como miembro de seguridad del establecimiento, fue acusado de agredir a dos hermanos.

En conversación con 24 Horas, una de las víctimas contó que todo el hecho sucedió en horas de la madrugada, debido a que, habían tomando unas copas de trago, sin embargo, guardaron la compostura para que no se registre ningún altercado.

“Nos encontramos a las 4:00 a.m. en la discoteca cuando un agente de seguridad nos bota de la discoteca por haber como en estado en ebriedad, pero no habían hecho nada malo (…) Mi hermana me dice que un personal la estaba tocando, por lo que, pedimos el libro de reclamaciones (…) Afuera del local, el agente me pega a mí y a mi hermana, quien quedó totalmente desmayada”, mencionó.

EXPOLICÍA HABRÍA AGREDIDO A OTRAS MUJERES

Durante esta difícil situación, la madre de los jóvenes reveló que sus hijos, vienen recibiendo amenazas por haber denunciado el hecho. Del mismo modo, la progenitora manifestó que el expolicía estaría involucrado en otros casos de agresión contra otras mujeres.