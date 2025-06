“César Acuña cuida su plata y no los intereses sociales”, asegura ciudadano en Trujillo

Luego de conocerse que César Acuña acumula más de 120 días de ausencia en el sillón del Gobierno Regional de Trujillo, noticia que ha causado la incomodidad de los pobladores de la región, quienes se pronunciaron al respecto de la situación.

Ante esta situación, los ciudadanos de la provincia alzaron su voz de protesta contra el líder de Alianza para el Progreso (APP) y uno de ellos enfatizó que el excandidato a la presidencia solo prima por sus intereses personales y no de la sociedad.

“Todo acá (en Trujillo) está mal. Él (César Acuña) cuida su plata. La gente no entiende que el cuida su plata, no cuida los intereses sociales de la gente, la cual no le importa nada”, declaró un poblador de manera eufórica.

LO DEFIENDE DESDE EL CONGRESO

Como no era de esperarse, desde el Congreso salieron en defensa de Acuña Peralta, por lo que el legislador de APP, Jorge Marticorena, aseguró que este nuevo pedido de vacaciones del gobernador regional de Trujillo, lo ayudará a reflexionar sobre la situación que atraviesa la provincia.