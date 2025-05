Paro nacional: transportistas bloquean vía entre Juliaca y Cusco en protesta contra el Gobierno

Cientos de transportistas iniciaron un paro nacional en diversas regiones del país en protesta contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República. La medida fue convocada en respuesta al incremento de la inseguridad ciudadana, que ha cobrado la vida de varios ciudadanos a causa de delitos como la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos.

En la provincia de Juliaca, diversas organizaciones sociales bloquearon importantes vías que conectan con otras ciudades del país. Uno de los accesos completamente obstruidos fue el puente que conduce a la ciudad del Cusco, donde los manifestantes quemaron llantas y colocaron tranqueras para impedir el paso de vehículos.

“Lo que pedimos es que se tomen acciones frente a la extorsión que ocurre a nivel nacional. La presidenta no dice nada. Recientemente han asesinado a trabajadores en la mina de Pataz. Esta situación no puede seguir ocurriendo en el Perú, y mucho menos aquí en Puno”, expresó un docente del Sutep, gremio que también se sumó a las protestas de este miércoles.

PIDEN RENUNCIA DE BOLUARTE

Los manifestantes no solo exigen que el Ejecutivo adopte medidas firmes para frenar la criminalidad en el país, sino también la renuncia de la presidenta Boluarte, a quien acusan de no tener la capacidad para gobernar. “No sé si se le puede llamar presidenta, porque el pueblo no la eligió. Pedimos su renuncia, así como la de los congresistas, que tampoco cuentan con la aprobación de la población”, declaró un dirigente transportista.