De más de 30 balazos: asesinan a dos colectiveros cuando jugaban fútbol en Huacho

La inseguridad ciudadana no solo azota a Lima, sino que a diversas provincias del país. Esta vez, dos colectiveros fueron asesinados cuando se encontraban jugando fútbol en un campo deportivo del sector El Paraíso en Huacho.

De acuerdo a la información recogida por 24 Horas Mediodía, a la llegada de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) a la zona del crimen, los efectivos recogieron 36 casquillos de balas, las cuales fueron disparados contra sus víctimas, quienes fueron identificadas como José Calixtro Bravo y Clenio Serna Espinoza.

NO HABRÍA RECIBIDO MENSAJES EXTORSIVOS

En conversación con el noticiero, la esposa de Calixtro Bravo manifestó que el padre de su hijo, era una persona que laboraba todos los días para darle lo mejor a su familia. Además, contó que nunca le comunicó si habría recibido amenazas.

“La verdad nunca me dijo nada (sobre extorsión) porque él como cualquier padre trabajaba día a día con el carro yéndose de Huacho hacía El Paraíso. Traía el pan de cada día para mi familia (…) Trabajaba duro para que no nos falte nada. Nunca me dijo si recibía amenazas”, mencionó.