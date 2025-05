Cajamarca: Vecinos capturan a delincuente y lo obligan a caminar descalzo

En la ciudad de Cajamarca, un grupo de pobladores decidió tomar justicia por sus propias manos y capturó a un supuesto delincuente, a quien se le acusa de haber intentado ingresar a una vivienda para robar.

En las imágenes registradas por los propios pobladores, se puede observar al sujeto siendo amarrado con una soga y obligado a caminar descalzo por los alrededores, a modo de castigo por su ilícito accionar.

"Tremendo jovenazo es para que trabajes, mantenido. ¿No puedes trabajar?, robando las casas con una escalera [...] toda la vida ya nos tiene cansados este maldito", se oye decir a algunos moradores.

NIEGA SER LADRÓN

Pese a las acusaciones en su contra, el sujeto detenido, que responde al nombre de Christian Richard, negó ser un delincuente: "Nadie me ha encontrado robando, a mi no me han encontrado", sostuvo.