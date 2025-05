Padre Pablo Larrán sobre Robert Prevost: “Me dijo que nunca olvidaría su vida en Perú”

Tras la designación de Robert Prevost como el sucesor del Papa Francisco, el padre Pablo Larrán recordó el paso del nuevo pontífice de la iglesia católica por nuestro país y reveló que el ahora Papa León XIV le indicó que nunca olvidaría su paso por el territorio nacional especialmente a la provincia de Chiclayo.

“Él (Papa León XIV) nos tiene en el corazón. Me dijo: Pablo nunca se me a olvidar mi vida en Perú. El quería venir a sus últimos años venir a vivir al Perú. Eso me lo ha dicho a mí y no quiero ser inconfidente (…) Es un hombre muy humilde”, comentó en 24 Horas Mediodía.

MANTENÍA UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL PAPA FRANCISCO

Además, el padre Pablo Larrán contó que el ahora Papa León XIV tenía una comunicación constante con el fallecido Jorge Mario Bergoglio, con quien se reunía por varias horas, y muchas veces dejaba de atender reuniones con otros religiosos.

“Siempre lo llamaba y le decía: Contigo quiero conversar, y se pasaban horas de horas. Estoy seguro que (Robert Prevost) mantendrán el espíritu del Papa Francisco porque el no sucede a Jorge Mario Bergoglio (…) El Papa León XIV dejará una huella”, indicó.

Finalmente, tras su primer pronunciamiento de Robert Prevost en El Vaticano, el padre Pablo Larrán manifestó que el Papa León XIV lleva en el corazón a todos los peruanos luego de su paso por el país donde estuvo por más de cinco años llegando a recibir su DNI.