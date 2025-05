Padre de víctima en masacre en Pataz al Premier: “Debería dejar el cargo, el Perú no lo necesita”

Tras conocerse que 13 mineros que habían sido secuestrados fueron hallado muertos el último fin de semana en Pataz, el padre de Jue Carbonel, una de las víctimas del atentado se pronunció al respecto del suceso y arremetió contra el premier Gustavo Adrianzén.

En declaración, el progenitor de Carbonel aseguró que Adrianzén no debería seguir un minuto más en el cargo, debido a que las estrategias que se ha designado desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no ha dado un resulto positivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Usted (Gustavo Adrianzén) debe dejar el cargo porque no amerita. El Perú no los necesitan porque la violencia cada día aumenta, sin embargo, no hay puestos policiales ni de auxilio rápido en Pataz”, comentó el padre de la víctima muy ofuscado con el titular de la PCM.

DEJA PEQUEÑOS EN LA ORFANDAD

El progenitor de Jue Carbonel reveló que su hijo deja a un pequeño de 10 y una pequeña de 8 años, por lo que mencionó que luchará hasta el final hasta que se haga justicia por el fallecimiento de su primogénito.