Madre de joven víctima de masacre en Pataz pide justicia: "Que no se quede esto así"

La madre de Deiter Domínguez Ramírez, una de las 13 víctimas que fueron asesinadas por presuntos mineros ilegales en la provincia de Pataz, se pronunció durante el velorio de su joven hijo, en la región Tumbes.

En conversación con nuestro medio, la madre, entre sollozos, señaló que Deiter Domínguez era el principal sustento económico de su familia y estaba próximo a apoyar con los estudios de su hermano menor.

"Mi hijo era muy bueno, cada vez que él ganaba (dinero) me mandaba, él nunca me dijo "mamá no hay", [...] él siempre era bueno, así se quede sin nada, él siempre me apoyaba, tenía un lindo corazón mi hijo, compartía con todo el mundo", dijo.

PIDE JUSTICIA

En ese sentido, la desconsolada madre hizo un llamado a la Policía Nacional del Perú y al gobierno para que el asesinato de su hijo no quede impune: "Pido a las autoridades que nos apoyen, que hagan justicia, que no se quede esto así, mi hijo era muy bueno y le hacen esto", sostuvo.