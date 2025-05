Alcalde de Pataz: “No tengo miedo a morir, que investiguen a todos”

Una semana de angustia terminó en una tragedia en lo más profundo de la sierra liberteña. Tras varios días de búsqueda y suplicas de sus familiares, los cuerpos de los 13 trabajadores mineros que habían sido secuestrado en Pataz fueron encontrados al interior de un socavón.

Sus cuerpos estaban juntos, precisamente en el mismo lugar donde, según un video difundido en redes sociales, habrían sido ejecutados a sangre fría por mineros ilegales que buscan el control en la zona.

Los 13 fallecidos eran trabajadores de la empresa R&R, cuyo dueño es un minero artesanal que realiza trabajos formales y legales en la zona para la minera Poderosa, una de las principales compañías de extracción de oro en la provincia.

EL ALCALDE DE PATAZ SE PRONUNCIA

Sobre esta noticia, ni la Policía ni las autoridades locales informaron del hallazgo, fueron los propios familiares quienes se vieron obligados a viajar hasta Pataz y tuvieron que comunicar por su cuenta la peor noticia a los que esperaban en Trujillo.

Tras el trágico hallazgo de los cuerpos de 13 mineros secuestrados y ejecutados en un socavón de Pataz el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, se pronunció y mostró su indignación por el asesinato de los trabajadores.

“Voy a seguir levando la voz de protesta de Pataz, y pase lo que me pase, los únicos responsables van a ser los que le están dando la espada a eta provincia”, manifestó el alcalde de Pataz.

En otro momento indicó: “Me han dicho que me cuide porque me quieren asesinar, que pase lo que tenga que pasar no tengo miedo morir”,

Cabe señalar que, el burgomaestre de Pataz pide que investigue a todos, incluso a los policías, también anunció que este lunes se reunirá con la presidenta Dina Boluarte para exigir medidas urgentes ante esta crisis de seguridad en La Libertad.