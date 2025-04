Indignante lo sucedió en Juliaca: detienen a siete policías acusados de robar en vivienda

En medio de la ola de inseguridad que azota al Perú, un hecho insólito ha indignado a los pobladores de Juliaca, tras conocerse que siete miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran involucrados en el robo de una vivienda.

La caída de los efectivos sucedió luego de un operativo policial realizado en horas de la noche del último miércoles 23 de abril, por lo que todos los detenidos fueron conducidos al Ministerio Público de la ciudad, donde permanecen en estos momentos.

IDENTIDAD DE LOS AGENTES

Los agentes fueron identificados como Victor Liñan, Luis Chuco, Michael Ventura, Josué Díaz, Heiderlita Cachambi, Gerson Mancilla y Arnold Quispe, quienes de encontrarse culpables podrían ser dados de baja.

Este caso ha hecho que la población su voz de protesta contra la PNP. En conversación con 24 Horas Mediodía, uno de los pobladores aseguró que los efectivos no ayudan para nada en la ciudad en los hechos criminales que se registran. “Prácticamente el policía no sirve para nada a la ciudadanía, no queremos policías, sería mejor. Si reponen a los policías queremos un cambio total (dentro de la institución)”.