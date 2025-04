Tacna: advierten que habrá paro regional si no se cierra penal de Challapalca

La tensión crece en Tacna. La reciente detección de tecnología prohibida dentro del penal de Challapalca ha encendido la alarma ciudadana, llevando al Frente de Defensa a exigir su cierre inmediato bajo amenaza de iniciar un paro regional.

EXIGEN CIERRE DE PENAL TRAS FALLO DE SEGURIDAD

En las últimas semanas, el penal de Challapalca, ubicado a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, ha sido escenario de polémicas tras el hallazgo de una antena de internet satelital, un celular y un audífono en poder de los internos. Estos descubrimientos han generado preocupación entre los tacneños, especialmente tras el traslado de cabecillas de organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’ y ‘Compadres’ al recinto. “Ese penal no ofrece ninguna garantía”, aseguró Dante Morales, presidente del Frente de Defensa de Tacna.

ANUNCIAN POSIBLE PARO REGIONAL

Ante la falta de respuesta del gobierno, Morales advirtió que se organizaría un paro regional la próxima semana si no se procede al cierre del penal. “Tacna no es el basurero del gobierno”, enfatizó. En respaldo a esta medida, juntas vecinales firmaron un memorial solicitando no solo el cierre de Challapalca, sino también la construcción de una nueva cárcel en la selva, en zonas como Cenepa, donde consideran que el riesgo de fuga o actividades ilícitas sería menor.

Cabe recordar que en octubre del año pasado ya se registraron manifestaciones en rechazo a la ampliación del penal de Challapalca. Ahora, el temor se ha reavivado ante las nuevas evidencias de vulnerabilidad en la seguridad interna, lo que podría escalar en un conflicto social mayor si no se atienden las demandas de la población.