Trujillo: mujer finge secuestro de su hija para pedir dinero a su expareja que cobró utilidades

Un nuevo caso de engaño y manipulación ha quedado al descubierto en Trujillo. Alias ‘Peluca’ y su pareja, conocida como ‘Tía Paola’, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú tras fingir el secuestro de una menor de 14 años —hija de la mujer— con el objetivo de exigir dinero al padre de la adolescente. El hombre había accedido al pago de 20 mil soles creyendo que la vida de su hija estaba en riesgo.

Durante el interrogatorio, la madre confesó que ideó el falso secuestro al enterarse de que su expareja había cobrado utilidades y, según ella, no destinó nada para su hija. “Recibió 10 mil soles y le dio a otra persona que no es su hija… no me parece justo”, dijo la mujer, justificando sus acciones. La entrega del dinero se realizó a través de un tercero, quien fue captado por la policía justo en el momento de recibir el efectivo.

Gracias a un operativo de inteligencia, la policía logró interceptar a uno de los involucrados, quien reveló el paradero de la mujer. El coronel Llerena explicó que la geolocalización del celular, así como las consultas a operadores telefónicos, permitieron confirmar que no se trataba de un secuestro real. Además, se recuperó la totalidad del dinero entregado.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Ambos detenidos fueron llevados a la sede de la DIVINCRI La Libertad, donde se encuentran en calidad de investigados. La menor fue rescatada ilesa y entregada a su padre. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las sanciones correspondientes a este intento de extorsión que, afortunadamente, no pasó a mayores.