Trujillo: Exigen cupo de 20 mil soles a orquesta "La Huaranchal": "Vas a pagar porque vas a pagar"

La orquesta musical trujillana "La Huaranchal" se ha convertido en la nueva agrupación víctima de la delincuencia y las extorsiones, por parte de criminales que les exigen cupos de 20 mil soles.

"Yo soy práctico con todo, me pagas porque me pagas o sino te reviento la cabeza. Y un padrino serio, no un chistoso, con toda esta chiquita voy a reventar tu puerta [...] si no pagas plata o plomo", se oye en uno de los cobardes videos enviados al director de la orquesta, Yuri Herrera.

Cabe precisar que el último fin de semana la orquesta ya ha sido víctima de un ataque a balazos a su bus en horas de la madrugada en el Centro Poblado de San Clemente, ubicado en Piura.

ANIVERSARIO

Las amenazas contra "La Huaranchal" se dan a un mes del evento en el que celebrarán su aniversario, el próximo domingo 27 de abril, al cuál también han invitado a diferentes bandas musicales.