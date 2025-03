Extorsionadores amenazan a banda de música trujillana: "Pagas o te reviento la cabeza"

Extorsionadores siguen teniendo en la mira a orquestas musicales. En esta ocasión las víctimas son un grupo trujillano que recibe videos intimidantes: “Práctico nomás. Yo soy práctico con todo: me pagas porque me pagas o sino te reviento la cabeza y un padrino serio, no un chistoso. Con toda esta chiquita (arma de fuego) voy a reventar tu puerta también”. “Mira acá vas a pagar porque vas a pagar. Lo que te estamos pidiendo vas a pagar. Y si no pagas: plata o plomo”.

Los extorsionadores se graban diciendo esas y otras amenazas en las que además muestran armas de fuego para implantar aún más el terror en sus víctimas.

Grupo ya fue atacado

‘La Huaranchal’ recibió un ataque mientras se trasladan en su bus hacía una de sus presentaciones en Piura.

Yuri Herrera, director musical de la banda, cuenta como fue el ataque: “Los muchachos descansaban y a las 5 de la mañana se realizó el atentado”.

Además, luego de este ataque los delincuentes prosiguieron con sus amenazas: “Yuri Herrera, mira, somos prácticos. Te estoy hablando por el motivo de la seguridad de tu aniversario. Todos colaboran, queremos que lo hagas con 20 mil soles si no das solución a tus problemas, te j*deremos con tu bus y todo tu personal, tu familia y tus hijos” se puede leer en uno de los mensajes extorsivos que llegaron al WhatsApp del director musical.