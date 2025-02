Arequipa: padres exigen reubicación tras colapso de techo en colegio

A pocos días del inicio del año escolar, una parte del techo de un aula del colegio Livia Bernal de Baltazar, en el distrito de Cayma, Arequipa, colapsó debido a las intensas lluvias que han afectado la ciudad en las últimas semanas. Sillas, mesas y hasta un proyector quedaron destruidos bajo los escombros. Afortunadamente, el incidente ocurrió fuera del horario escolar, evitando una posible tragedia.

Tras el desplome, decenas de padres de familia acudieron al colegio para exigir la reubicación de sus hijos, argumentando que la infraestructura representa un peligro inminente. “Con estas lluvias intensas no sabemos qué otras aulas van a colapsar”, expresó un padre de familia. Otro señaló que un pequeño temblor podría agravar aún más la situación. Ante este panorama, muchos anunciaron que no enviarán a sus hijas a clases si no se toman medidas urgentes.

El director del colegio, Reynaldo Paredes Casapia, informó que el aula afectada es una de las más “recientes”, con 30 años de antigüedad, mientras que el resto de la infraestructura data de hace más de 70 años. “Sabemos que las infraestructuras no deberían superar los 40 años. Lo que más nos preocupa es la seguridad de las niñas”, señaló.

DAÑOS ESTRUCTURALES

Por su parte, la UGEL Arequipa Norte confirmó que el pabellón presenta serios daños estructurales, humedad excesiva y fisuras visibles. Ante esta situación, los padres reiteraron su negativa a enviar a sus hijas al colegio este 17 de marzo si no se garantiza su seguridad. Actualmente, 240 alumnas están matriculadas, y el problema afecta a tres de las nueve aulas del plantel.