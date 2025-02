Ciudadano sobreviviente al derrumbe en Real Plaza contó que le ofrecieron un seguro de 1.200 soles

Panamericana Televisión conversó de forma exclusiva con Sergio Polanco, padre de una de las víctimas de la tragedia en el Real Plaza Trujillo quien afirmó que nadie de la empresa se ha comunicado con él. “Cuando vi el comunicado en el que decían que se habían comunicado con el 100% de las familias, yo me indigné. Fue ahí cuando recién hice público el caso de mi familia que pudimos salvar de milagro y publiqué en las redes sociales para que no quede impune”, comentó indignado el ciudadano.

Además, prosiguió diciendo que se tuvo que acercar por su propia cuenta para conversar con “alguien que se haga responsable o quien esté a cargo. También me acerqué a la clínica Sanna y tampoco había alguien ligado al Real Plaza. Solamente el personal me atendió y nos dijeron que nos iban a devolver un monto no máximo a 1.200 cuando el gasto que hicimos fue mucho más”.

Familiares se vieron afectados emocionalmente por la tragedia

El ciudadano comentó que pese a que sus familiares pudieron salir de los escombros, su situación es difícil debido a que uno de sus menores hijos tuvo que huir en soledad del lugar e incluso estuvo manchado con sangre de terceros y actualmente él tiene una seria lesión en el pie izquierdo que le impide laborar.