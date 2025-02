Trujillo: deportista sobrevivió al colapso del Real Plaza, pero perdió una pierna y a su novia

La tragedia en el Real Plaza Trujillo ha dejado a varias familias de luto y decenas de heridos, entre ellos Jhosmar Rodríguez Cruz, un joven deportista de 22 años que quedó atrapado bajo las pesadas estructuras tras el colapso del techo del mall el último viernes.

Para salvarle la vida, los rescatistas tuvieron que amputarle la pierna, una noticia que ha sumido en el dolor tanto a él como a su familia. "Lamentablemente, por todo el tiempo que pasó atrapado, tuvieron que amputarle la pierna porque estaba en malas condiciones. Perdió su pierna derecha”, relató su prima Diandra Ponce.

Pero la odisea para su rescate fue aún más complicada. “Si nosotros, como familia, no hubiéramos tenido contactos dentro del Real Plaza, no lo habrían rescatado, porque apagaron las luces e indicaron que ya no auxiliarían a nadie", señaló.

SU NOVIA PERDIÓ LA VIDA

Según relató Diandra, su hermano había acudido al centro comercial para comer junto a su enamorada, sin imaginar que terminaría en medio de la tragedia. Hasta el momento, el desastre ha dejado ocho fallecidos y más de 70 heridos, varios de ellos en estado grave. Lamentablemente, entre las víctimas mortales se encuentra la novia de Jhosmar.

"A él le gustaba jugar fútbol, y ahora, al no tener su pierna, es muy frustrante para él. Lo hemos visitado y está completamente destrozado. No podemos entender del todo cómo se siente. Se culpa porque no pudo salvar a su enamorada", contó Diandra.

Además, señaló que, como familia, están brindándole todo el apoyo necesario para su estabilidad emocional. "Es difícil, será un proceso largo, pero solo pedimos que se hagan cargo de todo", afirmó, agregando que, hasta el momento, el Real Plaza no se ha comunicado directamente con ellos para ofrecer ayuda o soporte.

"Está muy dolido, y lo primero que nos dice cuando nos ve es: ‘Mi pierna… ya no voy a poder jugar ni caminar. ¿Por qué mejor no me dejaron morir? ¿Por qué sigo aquí?’", relató a este medio su prima.