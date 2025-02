Real Plaza emitió nuevo comunicado afirmando que apoyarán a víctimas, pero son desmentidos

Mientras que por un lado en las redes sociales del Real Plaza se emitió su cuarto comunicado luego de la tragedia ocurrida en Trujillo. En dicha publicación emitida en sus redes sociales se alcanza a leer un agradecimiento a los equipos de trabajo que participaron del rescate de heridos en el centro comercial. Es decir, bomberos, marinos de guerra, policía, ejército, universidades de Trujillo, enfermos y demás héroes anónimos.

Luego prosiguieron afirmando que oficialmente concluyeron los trabajos de rescate y reafirman que brindarán acompañamiento y soporte a los afectados.

Familiares de una de las víctimas no recibieron ayuda

Por otro lado, familiares de una de las víctimas desmintieron dicha información y afirmaron que nadie se comunicó con ellos: “Real Plaza hasta el día de hoy no se ha comunicado con nosotros. Pero tampoco los necesitamos porque no necesitamos tampoco dinero, necesitamos que se haga justicia. Como de repente somos personas que no tenemos dinero, que no estamos a la altura de ellos”, reclamó Yuri Carvajal prima de Harumi una de las fallecidas en el trágico hecho.

“Pero sé que la población y los medios de comunicación nos van a ayudar. Son dos vidas. Ahora mi prima no está, pero vamos a hacer justicia. Es la mentira de la empresa, pero para ellos publicar algo en redes es hacer algo, pero como familia no nos ha llegado nada. Ningún apoyo personal ni por redes sociales”, finalizó Yuri quien se mostró consternada por la situación.