Trujillo: Un cupón de pizza evitó que tres jóvenes fueran aplastados por techo de Real Plaza

Tres amigos se salvaron de milagro de ser aplastados por el techo del Mall Real Plaza en Trujillo, que colapsó el último viernes, dejando ocho fallecidos y más de 70 heridos.

En un testimonio exclusivo para este programa, Mauricio, Matías y Diego, amigos desde el colegio, contaron que una pizza los salvó de la muerte, ya que acudieron al centro comercial para comer tras grabar un podcast.

"Nos reunimos en el patio de comidas y pedimos una pizza en una zona alejada del centro. Estoy agradecido con mi prima por habernos dado esos volantes para consumir, porque de no haber sido por eso, nos habríamos sentado más al centro y probablemente no estaríamos aquí para contarlo", relató Mauricio.

El joven considera que su prima fue una enviada de Dios, ya que los cupones que les dio los llevaron a sentarse en un lugar seguro dentro del establecimiento. Los amigos compartieron fotos y videos de los momentos posteriores a la tragedia, que dejó varios muertos y decenas de heridos.

Matías, otro de los sobrevivientes, recordó que antes del colapso escuchó sonidos extraños. "Cuando el techo empezó a desprenderse, provocó un estruendo que sirvió como alerta, pero muchos no lograron reaccionar, fueron solo segundos y no tuvieron tiempo", explicó.

Por su parte, Diego contó que se salvó de milagro al esconderse debajo de la mesa cuando el techo se desplomó. "No podía salir rápido por la adrenalina, así que me refugié bajo la mesa esperando que todo pasara. Esa mesa me salvó", afirmó.

PALABRAS DE UNA MADRE

Minutos antes de la tragedia, los jóvenes se habían tomado una foto compartiendo su pizza, imagen que Mauricio envió a su madre. Carolina Burgos, quien compartió la historia en redes sociales junto con la imagen. "Hoy más que nunca debo agradecer a Dios por abrazar a mi hijo un día más", escribió en Facebook.