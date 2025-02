Tragedia en Chancay: otro puente cercano al derrumbado está hundido desde el 2023

El alcalde de Aucallama, Edwin Valdivia, conversó con Panamericana Televisión sobre el estado de otro puente que da acceso directo a dicho distrito; y del cual se puede apreciar a simple vista, que dicha estructura tiene un pésimo estado y sus materiales están debilitados o llenos de óxido. Esta construcción está cercana al recientemente caído puente de Chancay.

“La situación es crítica en Aucallama y nos preocupamos muchísimo porque dependemos de Huaral", inició denunciando la autoridad edil y prosiguió diciendo que las herramientas de su distrito para solucionar inconvenientes en los puentes es nula o escasa: "No tenemos el equipamiento, no tenemos entidades financieras, no tenemos mercados, no tenemos hospitales, no tenemos centro de estudio superior". Por ello, es casi obligatorio que los ciudadanos deben usar ese puente así esté dañado: "Necesariamente tenemos que ir a Huaral. Entonces, arriesgamos nuestras vidas pasando por este puente o el de Palpa que está en peores situaciones”.

MTC no ha escuchado pedidos del alcalde

Por otro lado, denunció también que sus llamados de atención al Gobierno han sido ignorados: “Nosotros nos hemos cansado en insistir al gobierno central, a través de la comisión multisectorial, en la que también está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Infraestructura para que nos apoyen con el financiamiento para construir puentes que reúnan las condiciones para que garanticen un adecuado uso sin arriesgar las vidas”.

Finalmente, para agravar aún más la situación el burgomaestre afirmó que sus denuncias y reclamos tienen casi dos años siendo postergadas por las autoridades superiores: “Puente está hundido desde marzo del 2023 e inicialmente la municipalidad provincial de Huaral se había comprometido en reparar este puente y pasó un año sin que puedan hacerlo, pero sus técnicos presentaron un informe”.