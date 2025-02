Huaicos en Nasca destruyen viviendas enteras y dejan más de 100 familias damnificadas: "Nos quedamos sin nada"

El corresponsal Frank Quispe de Panamericana Televisión informó en vivo y en directo desde Cajuca en la provincia de Nasca en la región de Ica. Ahí el miércoles 12 de febrero se registraron inundaciones y casas destruidas por huaicos.

Las lluvias en Nasca aumentaron el caudal de los ríos y ello devino en este desastre que afectó directamente a más de 100 familias iqueñas: “No tengo nada, he perdido todo”, revela muy afligida una vecina de la zona. “No tengo donde dormir, tengo a mis hijos, pero he perdido toda la ropa. Me he quedado con lo que tengo puesto”, prosiguió la damnificada.

Alcalde no ha vuelto al lugar de los damnificados

Por otro lado, el alcalde Jorge Bravo Quispe se acercó al lugar cerca a la medianoche del 12 de febrero y dijo que iba a volver para ayudar a los perjudicados por el huaico, pero según la ciudadana todavía no se hace presente: “Solo vinieron de defensa civil y nos entregaron una carpa, una cama y pequeñas cosas para sobrevivir, pero el alcalde no se aparece hasta el momento a pesar que dijo que iba a venir”.

Esta situación se repite en múltiples familias quienes también se quedaron solo con las pertenencias que tenían usando durante el momento en el que llegó el huaico a sus viviendas.

Finalmente, se registran daños en casi todas las provincias de Ica por consecuencia de las lluvias y los huaicos.